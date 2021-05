Ultime Notizie Roma del 10-05-2021 ore 19:10 (Di lunedì 10 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano per emergenza covid e togliersi la mascherina all’aperto Concordo con l’ipotesi quando saranno raggiunti i 30 milioni di vaccinati Metà della popolazione del target con almeno una dose E bisognerà aspettare tre settimane per avere una buona protezione lo dice il Sottosegretario alla salute per Paolo silieri aggiungendo quando avremo raggiunto questo risultato è chiaro che la mascherina all’aperto dove non c’è assembramento sia meglio lì mettersi in tasca per sileri protetto le fasce più deboli della popolazione con la vaccinazione chiaro che anche i centri commerciali con regole da rispettare possono riprendere le loro attività e la consegna di tutte le dosi previste dal contratto in vigore con astrazeneca è la priorità così un portavoce dell’esecutivo comunitario ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 10 maggio 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano per emergenza covid e togliersi la mascherina all’aperto Concordo con l’ipotesi quando saranno raggiunti i 30 milioni di vaccinati Metà della popolazione del target con almeno una dose E bisognerà aspettare tre settimane per avere una buona protezione lo dice il Sottosegretario alla salute per Paolo silieri aggiungendo quando avremo raggiunto questo risultato è chiaro che la mascherina all’aperto dove non c’è assembramento sia meglio lì mettersi in tasca per sileri protetto le fasce più deboli della popolazione con la vaccinazione chiaro che anche i centri commerciali con regole da rispettare possono riprendere le loro attività e la consegna di tutte le dosi previste dal contratto in vigore con astrazeneca è la priorità così un portavoce dell’esecutivo comunitario ...

