Superlega | Gravina | “Pronto a mediare tra Uefa e Juventus”

(Di lunedì 10 maggio 2021) Gabrieletende la mano allae si offre come mediatore tra il club campione d’Italia uscente e ladopo i dissidi successivi al progetto. “Spero di poter fare da mediatore, questo braccio di ferro tra i tre club e l’non fa bene al calcio italiano e al club bianconero“, ha detto il numero uno del calcio italiano. “Questo muro contro muro non fa bene al mondo dello sport, mi auguro ci sia una soluzione positiva alla lotta tra organismi internazionali comee Fifa e alcuni club“. Ancoraa Radio Anch’io Sport. “Pensare che la soluzione a questo momento di difficoltà del calcio sia solo aumentare i ricavi è un grande errore. Noi dobbiamo mettere sotto controllo i costi consentendo il rispetto della legge 91 – ha concluso -. Mi ...

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SUPERLEGA - Gravina: 'Dobbiamo mettere sotto controllo i costi consentendo il rispetto della legge 91' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SUPERLEGA - Gravina: 'Dobbiamo mettere sotto controllo i costi consentendo il rispetto della legge 91' - RaiSport : ?? #Superlega: #Gravina, 'Spero di poter mediare tra #Juventus e #Uefa' Presidente #Figc: 'Noi dobbiamo mettere sot… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Superlega: Gravina, braccio di ferro non fa bene a Italia: (ANSA) - ROMA, 10 MAG - 'Spero di poter… - sportface2016 : #SuperLega, il presidente della #Figc Gabriele #Gravina pronto a mediare tra #UEFA e #Juventus: 'Queste tensioni no… -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Gravina

Rai Sport

Gabriele, presidente FIGC, ha parlato del momento del calcio italiano e ha mandato un messaggio alla Juventus Gabriele, presidente della FIGC, ha fatto il punto sul momento del calcio in Italia: 'Ce ne sono tante di perdite nel mondo del calcio. Mi preoccupa un segnale devastante, che è la perdita di oltre ...Così Gabrieleai microfoni di radio anch'io sport a proposito del progettofallito e del calcio in default. "Mi sono permesso di dire per la stagione 2021 - 22 di non superare la ...Gabriele Gravina, presidente FIGC, ha parlato del momento del calcio italiano e ha mandato un messaggio alla Juventus ..."Pensare che la soluzione a questo momento di difficoltà del calcio è solo aumentare i ricavi è un grande errore. Noi dobbiamo mettere sotto controllo i costi consentendo il rispetto della legge 91".