Santoro fa il pentito: Berlusconi con la mafia non c’entra, e la sinistra su Salvini sbaglia tutto… (Di lunedì 10 maggio 2021) Michele Santoro non è più quello che cantava Bella ciao in tv, non è più quello che col pugno chiuso aderiva all’invito della Procura di Milano che declamava “resistere, resistere, resistere”. In altre parole per lui Silvio Berlusconi non è più il nemico numero uno. Santoro e il libro sulla mafia Ne parla in una lunga intervista con il direttore di Libero Pietro Senaldi, che prende spunto dal libro Nient’ altro che la verità (Marsilio, 19 euro), un saggio-inchiesta nato dagli incontri con Maurizio Avola, ottanta omicidi sulle spalle, artificiere della bomba che uccise il pm Paolo Borsellino e autore con il boss tuttora latitante Matteo Messina Denaro dell’assassinio del giudice Antonino Scopelliti. «Incontrarlo – confessa Santoro – mi ha fatto capire che dovevo iniziare un percorso di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 10 maggio 2021) Michelenon è più quello che cantava Bella ciao in tv, non è più quello che col pugno chiuso aderiva all’invito della Procura di Milano che declamava “resistere, resistere, resistere”. In altre parole per lui Silvionon è più il nemico numero uno.e il libro sullaNe parla in una lunga intervista con il direttore di Libero Pietro Senaldi, che prende spunto dal libro Nient’ altro che la verità (Marsilio, 19 euro), un saggio-inchiesta nato dagli incontri con Maurizio Avola, ottanta omicidi sulle spalle, artificiere della bomba che uccise il pm Paolo Borsellino e autore con il boss tuttora latitante Matteo Messina Denaro dell’assassinio del giudice Antonino Scopelliti. «Incontrarlo – confessa– mi ha fatto capire che dovevo iniziare un percorso di ...

