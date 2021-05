Salerno | aggredita con spinte e calci la figlia dell’allenatore del Pescara Grassadonia | “O perde o finisce male”

(Di lunedì 10 maggio 2021) La18ennedel, Gianluca, è statacon spintoni ee minacciata ada due ragazzi che, con cappuccio e volto coperto dalla mascherina, le hanno rivolto alcune frasi in dialetto relative alla partita di Serie B in programma oggi trae Salernitana, e che possono essere riassunte così: tuo padre “devere se no non torna più a casa”. A denunciare l’episodio in un post su Facebook la moglie del tecnico del club abruzzese, Annabella Castagna. La partita di serie B può valere la promozione serie A per la Salernitana, che aspettava questo momento da 23 anni.è anche la città di cui è originario il tecnico degli adriatici e dove risiede ancora ...

...Pescara Gianluca Grassadoniada alcune persone che hanno chiesto di far perdere la propria squadra per far tornare la Salernitana in serie A. 'La famiglia Grassedonia infatti vive a...La figlia dell'allenatore del Pescara, Gianluca Grassadonia (che abita ae è un ex giocatore della Salernitana) è statanella città campana da alcuni ragazzi per intimorire ed ...La figlia 18enne dell’allenatore del Pescara, Gianluca Grassadonia, è stata aggredita con spintoni e calci e minacciata a Salerno da due ragazzi che, con cappuccio e volto coperto dalla mascherina, le ..."Pescara, vigilia choc: a Salerno aggredita la figlia di Grassadonia", titola in taglio alto Il Centro in edicola oggi. All'interno..