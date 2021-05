Napoli, buone notizie per Mertens: è tornato ad allenarsi in gruppo (Di lunedì 10 maggio 2021) Ottime notizie per il Napoli e per Rino Gattuso, che potrebbe riavere a disposizione Dries Mertens prima della fine della stagione. Come riportato in un comunicato dal club, l’attaccante belga ha svolto l’intera seduta odierna con il gruppo. Mertens aveva lasciato il campo nell’ultima gara contro lo Spezia appena 7? dopo il suo ingresso sul terreno di gioco. Si vociferava dunque che la sua stagione potesse essere già volta al termine. L’attaccante di Lovanio è invece apparso in buone condizioni e potrebbe esserci già contro l’Udinese. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 10 maggio 2021) Ottimeper ile per Rino Gattuso, che potrebbe riavere a disposizione Driesprima della fine della stagione. Come riportato in un comunicato dal club, l’attaccante belga ha svolto l’intera seduta odierna con ilaveva lasciato il campo nell’ultima gara contro lo Spezia appena 7? dopo il suo ingresso sul terreno di gioco. Si vociferava dunque che la sua stagione potesse essere già volta al termine. L’attaccante di Lovanio è invece apparso incondizioni e potrebbe esserci già contro l’Udinese. SportFace.

