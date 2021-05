Liberalizzazione dei brevetti sui vaccini | Di Maio | “Necessaria una grande azione coraggiosa del World Trade Organization”

(Di lunedì 10 maggio 2021) ROMA – Il ministro degli affari esteri, Luigi Di(foto), ieri pomeriggio ha incontrato alla Farnesina la Direttrice Generale dell’Organizzmondiale del commercio, Ngozi Okonjo-Iweala. Si è parlato dei prossimi obiettivi da raggiungere per rafforzare il commercio internazionale ed è stato affrontato il tema delladeisui”. “Ho ribadito che oltre a superare la proprietà intellettuale per ianti Covid, dobbiamo superare anche la proprietà intellettuale relativa ai macchinari che servono a produrli. Èunadel– WTO che siamo pronti a sostenere, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Liberalizzazione dei

Il Piccolo

Labrevetti, comunque, 'non consentirà di incrementare subito la produzione, perché bisogna anche capire quali società li detengono visto che si tratta di sistemi modulari' - ...Sullabrevettivaccini anti - covid. ' La questione va affrontata sterilizzandola da ogni propaganda politica - ha affermato Cartabellotta - Dobbiamo chiederci se ...ROMA - Il ministro degli affari esteri, Luigi Di Maio (foto), ieri pomeriggio ha incontrato alla Farnesina la Direttrice Generale dell’Organizzazione ...Lo ha spiegato il microbiologo dell'Università di Padova durante un'intervista alla trasmissione Agorà, andata in onda su Rai 3. L'esperto si è detto ottimista per il prossimo futuro ...