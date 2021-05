“L’ho scoperto solo ora”. Bufera su Avanti un altro, il concorrente vuota il sacco. Accusa pesante al programma di Bonolis (Di lunedì 10 maggio 2021) Polemica su Avanti un altro, Paolo Bonolis e tutta la produzione del programma nella Bufera. L’Accusa è pesante, a lanciarla un concorrente che afferma di essere stato censurato. Un nuovo caso dopo quello fatto scoppiare da Fedez durante il concerto del primo maggio. Il rapper milanese, per chi non lo ricordasse, aveva sfruttato questo momento per affrontare problemi molto importanti non solo per lui ma per diverse categorie. Prima aveva parlato dei lavoratori dello spettacolo e della terribile situazione economica in cui si trovano, criticando aspramente il premier Mario Draghi, poi ha incentrato l’attenzione sul Ddl Zan e le frasi omofobe di alcuni esponenti della Lega. Il problema è che per poterle dire, quelle frasi, Fedez ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 10 maggio 2021) Polemica suun, Paoloe tutta la produzione delnella. L’, a lanciarla unche afferma di essere stato censurato. Un nuovo caso dopo quello fatto scoppiare da Fedez durante il concerto del primo maggio. Il rapper milanese, per chi non lo ricordasse, aveva sfruttato questo momento per affrontare problemi molto importanti nonper lui ma per diverse categorie. Prima aveva parlato dei lavoratori dello spettacolo e della terribile situazione economica in cui si trovano, criticando aspramente il premier Mario Draghi, poi ha incentrato l’attenzione sul Ddl Zan e le frasi omofobe di alcuni esponenti della Lega. Il problema è che per poterle dire, quelle frasi, Fedez ha ...

