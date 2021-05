I parenti degli ospiti delle Rsa | ' Ecco perché non siamo contenti dell' ordinanza sulle riaperture'

(Di lunedì 10 maggio 2021) Il provvedimento ministeriale che stabilisce la riaperturaResidenze sanitarie assistenziali non convince per i requisiti indicati come necessari all'accesso nelle strutture: 'L'è ...

Advertising

ProvinciaTrento : ??Dopo i mesi di distanza i parenti degli ospiti della Casa di riposo di Bezzecca di #Ledro hanno potuto riabbraccia… - rosariaraffone : @frido1962 @cettinanicotina metti anche tutti i parenti del CNEL, o quelli degli ordini professionali o quelli dell… - LeMilleRicette : Vuoi fare un figurone da chef stellato con amici e parenti? Segui la nostra ricetta e preparerai degli spaghetti ai… - db_anna : @micheleemiliano Io dico ai geni degli estensori dei piani strategici per le vaccinazioni dei fragili, ma se le dos… - roxibrass : RT @GuidoDeMartini: ??PASS SANITARIO?? Ma se nelle RSA tutti gli anziani e il personale sono vaccinati perché i parenti degli ospiti devono a… -

Ultime Notizie dalla rete : parenti degli

AostaSera

... con cui ormai comunichiamo con amici,, ma anche colleghi. Pensare che ora attraverso l'... Merito naturalmentesviluppatori che hanno reso WhatsApp molto più performante e pieno di ...... anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge,entro ...di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso...L’infermiere, prosegue, “è così finito nelle ‘grinfie’ di uno dei parenti di una anziana signora ... e che non possono e non devono pagare sulla propria pelle la rabbia degli incivili“. Il ...(Regioni.it 4066 - 10/05/2021) Sabato “l’ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza ha dato finalmente il via libera alle visite, in condizioni di sicurezza, nelle r ...