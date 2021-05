Giro d’Italia 2021, Joao Almeida multato per aver gettato una borraccia in una zona ove non era consentito farlo (Di lunedì 10 maggio 2021) Joao Almeida è stato multato, dall’organizzazione del Giro d’Italia, per aver lanciato una borraccia al di fuori della green zone. Lo riporta il sito belga Sporza. Il lusitano ha subito una multa di 500 franchi svizzeri e, oltretutto, gli sono stati levati 25 punti nel ranking UCI. Il corridore della Deceuninck-Quick Step, ora, dovrà stare attento a non ripetersi, dato che un’altra leggerezza simile gli costerà una sanzione pari a un minuto nella classifica generale della Corsa Rosa. Le nuove regole introdotte quest’anno dall’UCI, dunque, colpiscono ancora. Viene da chiedersi, tuttavia, se sia necessario penalizzare un corridore in classifica generale poiché ha lanciato una borraccia. Tra l’altro, le green zone, data la quantita di borracce che volano, ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021)è stato, dall’organizzazione del, perlanciato unaal di fuori della green zone. Lo riporta il sito belga Sporza. Il lusitano ha subito una multa di 500 franchi svizzeri e, oltretutto, gli sono stati levati 25 punti nel ranking UCI. Il corridore della Deceuninck-Quick Step, ora, dovrà stare attento a non ripetersi, dato che un’altra leggerezza simile gli costerà una sanzione pari a un minuto nella classifica generale della Corsa Rosa. Le nuove regole introdotte quest’anno dall’UCI, dunque, colpiscono ancora. Viene da chiedersi, tuttavia, se sia necessario penalizzare un corridore in classifica generale poiché ha lanciato una. Tra l’altro, le green zone, data la quantita di borracce che volano, ...

