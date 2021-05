Giovane ligure positivo al Covid va in gita a Pisa: denunciato (Di lunedì 10 maggio 2021) . Un ventiquattrenne ligure rischia di essere denunciato per il reato di diffusione colposa di malattia epidemica dopo avere deciso di trascorrere un weekend a Pisa nonostante fosse positivo al Covid. ... Leggi su lanazione (Di lunedì 10 maggio 2021) . Un ventiquattrennerischia di essereper il reato di diffusione colposa di malattia epidemica dopo avere deciso di trascorrere un weekend anonostante fosseal. ...

