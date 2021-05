Giorgia Meloni e la libraia. L’avv. Benedetto e la lezione di tolleranza (Di lunedì 10 maggio 2021) “Non sono d’accordo con quel che dici, ma darei la vita perché tu lo possa dire”. Questa frase, ricondotta a Voltaire, è il pilastro di ogni democrazia liberale. Non esiste libertà di autodeterminazione allorquando gli individui sono limitati nella manifestazione del proprio pensiero. Le parole di Alessandra Laterza, titolare della libreria di Roma che non vende l’autobiografia di Giorgia Meloni, perché considera il suo spazio luogo di “resistenza”, sono contrarie ad ogni valore di convivenza civile. Presunzione di maggior dignità politica delle proprie posizioni ideologiche, negazione del pluralismo, banalizzazione di un fenomeno storico cruciale e, allo stesso tempo, drammatico per la vita di tutti gli italiani. Una breve dichiarazione, ma sufficiente a demolire i principi accolti dalla nostra Costituzione, proprio a seguito della lotta al ... Leggi su formiche (Di lunedì 10 maggio 2021) “Non sono d’accordo con quel che dici, ma darei la vita perché tu lo possa dire”. Questa frase, ricondotta a Voltaire, è il pilastro di ogni democrazia liberale. Non esiste libertà di autodeterminazione allorquando gli individui sono limitati nella manifestazione del proprio pensiero. Le parole di Alessandra Laterza, titolare della libreria di Roma che non vende l’autobiografia di, perché considera il suo spazio luogo di “resistenza”, sono contrarie ad ogni valore di convivenza civile. Presunzione di maggior dignità politica delle proprie posizioni ideologiche, negazione del pluralismo, banalizzazione di un fenomeno storico cruciale e, allo stesso tempo, drammatico per la vita di tutti gli italiani. Una breve dichiarazione, ma sufficiente a demolire i principi accolti dalla nostra Costituzione, proprio a seguito della lotta al ...

PDUmorista : Dedicato ad Alessandra Laterza la libraia che si è rifiutata di vendere il libro di Giorgia Meloni.… - Giornaleditalia : Libro Giorgia Meloni, Letta confessa: 'Lo comprerò perché mi interessa leggerlo' - Fri_ : RT @simofons: Leggetevelo pure, sto libro di Giorgia Meloni, ma non fatelo passare come un gesto di disobbedienza civile contro ogni forma… - claudiosantoni : RT @PierluigiBattis: Vado a comprare una copia del libro di Giorgia Meloni - marcolillo : @EnricoLetta:”Comprerò il libro @PaperFirst ‘Il caso Khashoggi’ perché finalmente pubblica in italiano il rapporto… -