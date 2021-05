Gerusalemme est, terza notte di scontri. 25 feriti e 23 arresti (Di lunedì 10 maggio 2021) Altissima tensione tra manifestanti palestinesi e polizia alla porta di Damasco circa 200 dimostranti hanno lanciato sassi contro gli agenti che hanno risposto caricando. Incidenti anche nel quartiere ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 10 maggio 2021) Altissima tensione tra manifestanti palestinesi e polizia alla porta di Damasco circa 200 dimostranti hanno lanciato sassi contro gli agenti che hanno risposto caricando. Incidenti anche nel quartiere ...

Advertising

RaiNews : Stamani e nella notte diversi razzi sono partiti dalla Striscia di Gaza, Israele ha reagito colpendo una postazione… - repubblica : Israele, terza notte di scontri a Gerusalemme est. Guterres (Onu): 'Fermare le demolizioni' - Internazionale : Tredici famiglie palestinesi lottano in tribunale per impedire che le loro case finiscano ai coloni israeliani. E l… - raduraestiva : RT @Internazionale: Tredici famiglie palestinesi lottano in tribunale per impedire che le loro case finiscano ai coloni israeliani. E la qu… - blackbart6996 : RT @Internazionale: Tredici famiglie palestinesi lottano in tribunale per impedire che le loro case finiscano ai coloni israeliani. E la qu… -