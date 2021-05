Gasperini | il TNA in soccorso | «Irritualià del deferimento | restituire gli atti»

(Di lunedì 10 maggio 2021) Il Tribunale Nazionale Antidoping comunica l’irritualità deldi: ecco la nota ufficiale dopo l’udienza Il Tribunale Nazionale Antidoping tende una mano ae dichiara irrituale ildel tecnico., dunque, potrebbe aver salvo il finale di stagione. «Il Tribunale Nazionale Antidoping, agli esiti dell’udienza del 10 maggio 2021, dichiara l’irritualità dell’atto diintrodotto per omessa comunicazione ex art. 5.1. PGR e dispone l’immediata restituzione deglirelativi al procedimento a carico del sig. Gian Piero(tesserato FIGC) alla Procura Nazionale Antidoping in sede per quanto di competenza». L'articolo proviene da Calcio News 24.

