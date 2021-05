Europei nuoto | argento nel Team Event dei tuffi Bronzo nel sincronizzato per Ogliari e Sportelli

(Di martedì 11 maggio 2021), i risultati di lunedì 10 maggio. Italia assoluta protagonista neie nel. BUDAPEST (UNGHERIA) –di, i risultati di lunedì 10 maggio. La spedizione azzurra inizia la manifestazione subito con due medaglie. In attesa dei ‘calibri da 90’ tra le corsie, gli azzurri si sono distinti sia neiche nelcon una doppia medaglia. Si tratta di un ottimo inizio per il clan italiano, chiamato ad ottenere negli ottimi risultati in vista delle Olimpiadi di Tokyo, vero obiettivo di questa stagione. Medaglia storica neiGlideisi sono aperti con una medaglia storica per l’Italia. Il quartetto azzurro formato da Andreas ...

... ha un piccola speranza di potersi qualificare ai Giochi di luglio pure nella prova individuale, ma qui agli Europei arriva per togliersi altre soddisfazioni, sempre sotto gli occhi esperti del suo ...L'Italia griffa il Team event che apre gli Europei di Budapest e conquista un argento storico e peraltro insperato. Mai a podio nelle edizioni precedenti, ovvero da Eindhoven 2012 (massimo un quinto posto), quando fu inserita come gara ...BUDAPEST - Ottimo avvio degli Europei di nuoto per gli azzurri. L'Italia conquista due medaglie nella giornata d'apertura: un inatteso e storico argento nel team event di tuffi e il bronzo nel duo mis ...