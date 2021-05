Damiano David dei Maneskin e la fidanzata escono allo scoperto | “Dopo 4 anni si può dire | no?”

(Di lunedì 10 maggio 2021) Si tratta di uno degli indiscussi sex symbol della musica italiana., frontman dei, band vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo, è da sempre molto apprezzato dal pubblico femminile. Anche per questo nel tempo è cresciuta la curiosità intorno alla sua vita privata. In molti si chiedevano infatti se il ragazzo fosse single o avesse una compagna al suo fianco con cui condividere successi e gratificazioni. Ma sulla sua situazione sentimentale il cantante è sempre stato molto riservato. Nel tempo non sono mancate naturalmente voci su suoi, veri o presunti, flirt. C’era chi lo voleva fidanzato con la bassista della band Victoria De Angelis e chi ultimamente aveva parlato di una sua passata relazione con l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi Drusilla Gucci. In realtà il cuore del cantante è da parecchio tempo ...

Advertising

stillsolonely_ : RT @stilijnski: damiano david fidanzato da quattro anni è la dimostrazione che chi vuole tenere una cosa privata ci riesce senza nessun pro… - oh_mybrien : @ damiano david : ily ?? - apocavlypse : @yosvmite same vibes di quellx che ha commentato un post con damiano david con “voglio una collaborazione tra lui e erri stails” - rimembrarsidite : RT @stilijnski: damiano david fidanzato da quattro anni è la dimostrazione che chi vuole tenere una cosa privata ci riesce senza nessun pro… - infoitcultura : Damiano David dei Maneskin e la fidanzata escono allo scoperto -

Ultime Notizie dalla rete : Damiano David

E' nata una stella (gemella) e idi Donatello non se la sono fatta scappare... courtesy photo/photo by& Fabio D'Innocenzo GLI ARTICOLI PIÙ LETTI DI ELLE. IT I vestiti della Primavera ..., frontman dei Måneskin, ha infilato fra le proprie Instagram Stories una foto assieme alla fidanzata, la venticinquenne Giorgia Soleri . "Dopo quasi quattro anni, si può dire, no?", ...Su Canale 5 il prossimo 22 maggio – una volta terminata l’edizione di Amici di Maria De Filippi – tornano Al Bano e Romina con il ...Roma, 10 mag. (Adnkronos) - Tutto pronto per l’edizione numero 66 dei David di Donatello, in programma domani sera: a conquistare il maggior numero di candidature (15) è 'Volevo nascondermi' di Giorgi ...