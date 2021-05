Covid in Italia, l’impatto della pandemia sul Paese: i dati Istat (Di lunedì 10 maggio 2021) L’analisi realizzata da Istat rivela un calo dei dati demografici in Italia dovuti all’impatto della pandemia sul Paese La pandemia da Covid in Italia ha avuto un alto impatto sulla demografia del Paese. A dimostrarlo è l’analisi dei dati condotta da Istat. Al 1° gennaio 2021, la popolazione Italiana conta 59.258.000 persone, nonché 384 mila L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 10 maggio 2021) L’analisi realizzata darivela un calo deidemografici indovuti alsulLadainha avuto un alto impatto sulla demografia del. A dimostrarlo è l’analisi deicondotta da. Al 1° gennaio 2021, la popolazionena conta 59.258.000 persone, nonché 384 mila L'articolo proviene da Inews.it.

VincenzoDeLuca : Da oggi Capri è #covidfree. Capri rappresenta la ripartenza dell'Italia intera, è un messaggio di svolta che arriva… - Corriere : India, la coppia rientrata in Italia ora è grave in ospedale con il Covid - Corriere : India, la coppia rientrata in Italia ora è grave in ospedale con il Covid - michelefarrugg : RT @AzzurraBarbuto: Vogliono rendere Lampedusa isola Covid-free per favorire il turismo, unica attività di cui vive l’isola. Intanto la fan… - eterea_eterea : @FiorellaAmoruso @SanitaInf Ma soprattutto, qualche africano in Italia è deceduto per Covid_19 ? -