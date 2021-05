Calcio: Gravina replica a Vigorito, ‘evitare logiche complottistiche’ (Di lunedì 10 maggio 2021) Napoli, 10 mag. – (Adnkronos) – “Abbandonerei le logiche complottistiche che sono degne dei cartoni animati. Se c’è stato errore tecnico lo stabiliranno gli organi tecnici”. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, interviene sul caso Mazzoleni-Benevento replicando al presidente del sanniti Vigorito. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 maggio 2021) Napoli, 10 mag. – (Adnkronos) – “Abbandonerei lecomplottistiche che sono degne dei cartoni animati. Se c’è stato errore tecnico lo stabiliranno gli organi tecnici”. Il presidente della Figc, Gabriele, interviene sul caso Mazzoleni-Beneventondo al presidente del sanniti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

