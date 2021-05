Attacco informatico chiude uno dei più grandi gasdotti americani

(Di lunedì 10 maggio 2021) Unha portato alla chiusura temporanea della Colonial Pipeline, uno dei piùstatunitensi. Secondo l’Fbi la colpa sarebbe da attribuire a DarkSide, un gruppo originario della Russia che solitamente prende di mira dei target stranieri. L’ha portato la Casa Bianca a formare un gruppo di lavoro guidato dal Dipartimento dell’Energia e che coinvolge più agenzie governative, in modo da prepararsi a molteplici scenari, inclusa la necessità di adottare misure ulteriori per mitigare qualsiasi potenziale impatto … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

New York , 10 mag 22:36 - Le autorità statunitensi sospettano che dietro l'contro l'operatore dell'oleodotto Colonial si celi la mano del Direttorato......che Vladimir Putin possa essere coinvolto nell', Biden ha risposto che ci sono prove che il 'ransomware', ossia la richiesta di riscatto dopo aver 'preso in ostaggio' un sistema, ...(Teleborsa) - Diversi titoli legati al mondo della sicurezza informatica e delle reti aziendali sono in rialzo a Wall Street in seguito all'attacco ransomware che ha costretto Colonial Pipeline ad int ...Le autorità statunitensi sospettano che dietro l'attacco informatico contro l'operatore dell'oleodotto Colonial si celi la mano del ...