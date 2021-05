AstraZeneca, il nuovo report dell’Aifa (Di lunedì 10 maggio 2021) Il report dell’Aifa su AstraZeneca: “34 casi di trombosi dopo la somministrazione del vaccino”. ROMA – E’ stato pubblicato il nuovo report dell’Aifa su AstraZeneca. Secondo quanto riferito in questo documento, riportato dall’Adnkronos, in Italia sono stati registrati 34 casi di trombosi dopo la somministrazione del vaccino anglo-svedese. I soggetti coinvolti sono specialmente donne (22 casi) con età media di 48 anni. Sale leggermente a 52 anni quella dei maschi con i casi che sono stati 12. “La valutazione dei casi – si legge nel rapporto – è in linea con le conclusioni della procedura dell’Agenzia europea dei medicinali “. Le reazioni avverse Il report dell’Aifa si è soffermato anche sulle reazioni avverse registrate in ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 10 maggio 2021) Ilsu: “34 casi di trombosi dopo la somministrazione del vaccino”. ROMA – E’ stato pubblicato ilsu. Secondo quanto riferito in questo documento, riportato dall’Adnkronos, in Italia sono stati registrati 34 casi di trombosi dopo la somministrazione del vaccino anglo-svedese. I soggetti coinvolti sono specialmente donne (22 casi) con età media di 48 anni. Sale leggermente a 52 anni quella dei maschi con i casi che sono stati 12. “La valutazione dei casi – si legge nel rapporto – è in linea con le conclusioni della procedura dell’Agenzia europea dei medicinali “. Le reazioni avverse Ilsi è soffermato anche sulle reazioni avverse registrate in ...

