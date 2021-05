Amici 20, una proposta di lavoro per Serena Marchese (Di lunedì 10 maggio 2021) La ballerina Serena Marchese, eliminata ad un passo dalla Finalissima di Amici 20, ha ottenuto un contratto con il Balletto di Roma Nel corso del daytime di Amici 20 in onda questo pomeriggio alle 16.10 su Canale 5, la maestra Alessandra Celentano ha voluto incontrare in sala, per salutarla, la sua allieva Serena Marchese, eliminata ad un passo dalla Finalissima del talent condotto da Maria De Filippi. Al culmine dell’incontro con la sua mentore, Serena ha ricevuto un’offerta di lavoro da parte di Valerio Longo, coreografo e vicedirettore del Balletto di Roma, che ha prospettato alla ballerina siciliana un contratto con la Compagnia: tale contratto sarà valido dal prossimo 1 Giugno e porterà Serena Marchese a ... Leggi su zon (Di lunedì 10 maggio 2021) La ballerina, eliminata ad un passo dalla Finalissima di20, ha ottenuto un contratto con il Balletto di Roma Nel corso del daytime di20 in onda questo pomeriggio alle 16.10 su Canale 5, la maestra Alessandra Celentano ha voluto incontrare in sala, per salutarla, la sua allieva, eliminata ad un passo dalla Finalissima del talent condotto da Maria De Filippi. Al culmine dell’incontro con la sua mentore,ha ricevuto un’offerta dida parte di Valerio Longo, coreografo e vicedirettore del Balletto di Roma, che ha prospettato alla ballerina siciliana un contratto con la Compagnia: tale contratto sarà valido dal prossimo 1 Giugno e porteràa ...

Advertising

teatrolafenice : ?? «Una volta che sei diventato maestro in una cosa, diventa subito allievo in un’altra» (Gerhart Hauptmann). Buong… - La7tv : #lariachetira @AlanFriedmanIT: 'In America sono state somministrate già 150 milioni di dosi e quelli che hanno pres… - RaiTre : Una casa fatta di musica, aperta ad amici e note, storie e sorrisi. Valentina Cenni e @StefanoBollani incontrano il… - AlexGiudetti : RT @Katy30770035: @AlexGiudetti Forse ce l'ho fatta a rientrare..mi date una mano a ritrovare amici - amicilamiaforz1 : RT @chiamamematto: SERENA NON HAI VINTO IL BALLO, NON HAI VINTO AMICI, MA FIDATI HAI VINTO UNA COSA MOLTO IMPORTANTE. IL RISPETTO E LA STIM… -