Afghanistan, bomba fa esplodere un autobus. 11 i morti, 28 feriti (Di lunedì 10 maggio 2021) Una bomba posizionata sul ciglio di una strada nella provincia di Zabul, in Afghanistan, ha colpito un autobus durante la notte uccidendo almeno 11 persone e ferendone 28. Lo ha reso noto il portavoce...

