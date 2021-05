1 minuto in Borsa 10 maggio 2021 (Di lunedì 10 maggio 2021) (TeleBorsa) – Bilancio negativo per i listini azionari europei, colpiti oggi da vendite diffuse, mentre Piazza Affari si muove in rialzo. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, effervescente Unicredit, con un progresso del 2,88%. Le più forti vendite si manifestano su Amplifon, che prosegue le contrattazioni a -1,42%. Tra le materie prime, lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,45%. Si attende domani dalla Cina e dalla Germania la diffusione dei Prezzi al Consumo. Domani l’agenda della Germania prevede la pubblicazione dell’Indice ZEW, e si attende dall’Italia l’annuncio della Produzione industriale. Attesa una partenza contrastata per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove al rialzo, mentre il future sul Nasdaq 100 tratta a 13.675 punti. Leggi su quifinanza (Di lunedì 10 maggio 2021) (Tele) – Bilancio negativo per i listini azionari europei, colpiti oggi da vendite diffuse, mentre Piazza Affari si muove in rialzo. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, effervescente Unicredit, con un progresso del 2,88%. Le più forti vendite si manifestano su Amplifon, che prosegue le contrattazioni a -1,42%. Tra le materie prime, lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,45%. Si attende domani dalla Cina e dalla Germania la diffusione dei Prezzi al Consumo. Domani l’agenda della Germania prevede la pubblicazione dell’Indice ZEW, e si attende dall’Italia l’annuncio della Produzione industriale. Attesa una partenza contrastata per ladi New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove al rialzo, mentre il future sul Nasdaq 100 tratta a 13.675 punti.

Advertising

pari_Pam_pum : @LettereDalFrigo @h4ppilycosmic Comoda anche quella. Io la tengo in borsa; torna utile per gli acquisti dell'ultimo… - infoiteconomia : 1 minuto in Borsa 7 maggio 2021 - giov50giov : @valeari88 Quando la guardo rido a crepapelle. Non ha mollato la borsa pesantissima neanche un minuto ?????? - terrier1968bull : #lariachetira fate caso alla campagna impulsiva vaccinale che questi personaggi mediatici propinano ogni minuto in… - scarlots : #Mediaset +5% in Borsa dopo qualche minuto dalla partenza delle contrattazioni, grazie alla pace con #Vivendi e Bollorè -