Vergogna a Salerno | aggredita la figlia di Grassadonia | tecnico del Pescara

(Di domenica 9 maggio 2021) Gravissimo atto intimidatorio nei confronti dell'allenatore degli abruzzesi, ultimo ostacolo per la Salernitana verso la promozione in Serie A

arrabbiato e spaventato, Gianluca Grassadonia, dopo l'aggressione subita dalla figlia diciottenne ain vista dell'incontro tra il suo Pescara e la Salernitana: "È una. Mia figlia è stata strattonata e presa a calci. Adesso basta. I miei familiari prenderanno un taxi e andranno via, ...La figlia di Grassadonia aggredita a, la denuncia A denunciare l'accaduto è stata la moglie di Grassadonia, Annabella Castagna, che attraverso un post su Facebook ha espresso tutto il ...Gravissimo atto intimidatorio nei confronti dell'allenatore degli abruzzesi, ultimo ostacolo per la Salernitana verso la promozione in Serie A ...Lunedi si gioca Pescara-Salernitana: la moglie e la figlia aggredita, del tecnico vivono a Salerno. Dura nota del club granata ...