Un passo dal cielo 6, Isabella rivela: “Una malattia mi ha resa attrice” (Di domenica 9 maggio 2021) La giovanissima attrice Jenny De Nucci, già protagonista di fiction di successo, come Don Matteo, e nota per aver preso parte al reality il Colleggio, è attualmente impegnata, ad interpretare il ruolo di Isabella Ferrante, nella fiction ‘Un passo dal cielo 6’. Jenny De Nucci, in ‘Un passo dal cielo’L’attrice, nel corso di un’intervista a TvMia, ha rivelato, che il sogno non era fare l’attrice, ma altro, e che si è ritrovata a fare questo mestiere, in seguito ad una malattia. Un passo dal cielo 6, Isabella rivela:” Una malattia mi ha resa attrice” La giovane attrice, ... Leggi su formatonews (Di domenica 9 maggio 2021) La giovanissimaJenny De Nucci, già protagonista di fiction di successo, come Don Matteo, e nota per aver preso parte al reality il Colleggio, è attualmente impegnata, ad interpretare il ruolo diFerrante, nella fiction ‘Undal6’. Jenny De Nucci, in ‘Undal’L’, nel corso di un’intervista a TvMia, hato, che il sogno non era fare l’, ma altro, e che si è ritrovata a fare questo mestiere, in seguito ad una. Undal6,:” Unami ha” La giovane, ...

