Sassuolo | un colpo europeo! Il Genoa si complica la vita

Advertising

sportli26181512 : Serie A femminile, i risultati della 20^ giornata: colpo Fiorentina, Milan battuto 3-1: Brutto stop per il Milan, c… - infoitsport : Sassuolo, un colpo europeo! De Zerbi (al momento) è 7°, il Genoa si complica la vita - ilcirotano : Sassuolo, un colpo europeo! De Zerbi (al momento) è 7°, il Genoa si complica la vita - - CorriereQ : Sassuolo, un colpo europeo! De Zerbi (al momento) è 7°, il Genoa si complica la vita - sportli26181512 : Sassuolo, un colpo europeo! De Zerbi (al momento) è 7°, il Genoa si complica la vita: Sassuolo, un colpo europeo! D… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo colpo

I rossoblù provano a scuotersi e al 27' vanno in gol con undi testa in tuffo di Zajc, ma ... Il Genoa appare scarico e in difficoltà: gli manca la forza di reagire e ilne approfitta per ...I giallorossi volano a quota 58 punti ed effettuano il contro - sorpasso ai danni del, ... Immediata la reazione del Crotone, che sfiora il pari con undi testa di Messias, di poco a lato,...I giallorossi, in emergenza e con il morale basso dopo l'eliminazione dall'Europa League, rifilano cinque reti ai calabresi dilagando solo nel secondo tempo. Con una doppietta il capitano Pellegrini m ...ROMA (ITALPRESS) – La Roma torna a vincere in campionato, dopo quattro gare senza successi, e lo fa battendo per 5-0 il Crotone. I giallorossi volano a quota 58 punti ed effettuano il contro-sorpasso ...