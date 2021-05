Sadiq Khan è stato rieletto sindaco di Londra

Leggi su tpi

(Di domenica 9 maggio 2021), illaburista dal 2016 alla guida di, èal governo della capitale britannica.– che ha battuto lo sfidante Tory, Shaun Bailey – non ha ottenuto la maggioranza assoluta nel primo spoglio dei voti, dove vengono conteggiati solo i candidati scelti come prima opzione, e ha dovuto attendere che venissero conteggiati anche i voti che lo avevano designato come seconda opzione: ha ottenuto il 55,2% dei voti nel secondo conteggio (nel primo, in cui c’erano tutti i candidati, aveva il 39,8% contro il 35,1% per Bailey, un divario molto inferiore a quello previsto dai sondaggi). “Farò tutto il possibile per rimettere in piedi la nostra città. Un futuro migliore è possibile e lo realizzeremo insieme”, ha promesso nella sua prima ...