Pesaro | Muore | aveva fatto AstraZeneca | autopsia Il marito ha un ictus due giorni dopo il Pfizer

(Di domenica 9 maggio 2021), 8 maggio 2021 – Una signora 78 anni diè deceduta a due settimana di distanza dalla inoculazione del vaccino. La donna, che nonpatologie pregresse, è stata bene la prima settimana, ma nella seconda successiva al vaccino ha iniziato ad avere sintomi come febbre e dolori articolari. Il 29 aprile è stata colpita da trombosi con conseguente caduta che ha provocato anche una emorragia. Soccorsa daldi 84 anni, è stata trasportata al pronto soccorso dove è deceduta il 30 di aprile. Le autorità sanitarie hanno chiesto l’il cui esito ancora non è stato comunicato. Ha avuto problemi anche ildella signora, il quale si è sottoposto a vaccinazione con. In questo caso i problemi sono ...

Pesaro, 8 maggio 2021 - Una signora 78 anni di Pesaro è deceduta a due settimana di distanza dalla inoculazione del vaccino Astrazeneca. La donna, che non aveva patologie pregresse, è stata bene la prima settimana, ma nella seconda successiva al vaccino ha iniziato ad avere sintomi come febbre e dolori articolari. Il 29 aprile è stata colpita da trombosi con conseguente caduta che ha provocato anche una emorragia. Soccorsa dal marito di 84 anni, è stata trasportata al pronto soccorso dove è deceduta il 30 di aprile. Le autorità sanitarie hanno chiesto l'autopsia il cui esito ancora non è stato comunicato. Ha avuto problemi anche il marito della signora, il quale si è sottoposto a vaccinazione con Pfizer. In questo caso i problemi sono...