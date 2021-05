Pallamano, Serie A maschile 2021: Conversano vince ancora, Cingoli pareggia e accende la lotta salvezza (Di domenica 9 maggio 2021) Giornata numero 26 per la Serie A di Pallamano maschile 2021, che ha confermato in testa alla classifica il Conversano, capace di sconfiggere anche il Salumificio Riva Molteno, per 33-26, grazie alle 7 reti di Gian Valentino Rossetto, con la Raimond Sassari che è rimasta in corsa, dopo il 33-30 rifilato alla Sparer Eppan. Successo prezioso anche per Bolzano, che ha superato 34-31 la Teamnetwork Albatro in trasferta, mentre alla Acqua & Sapone Junior Fasano è servito un super Albin Jarlstam da 8 reti per avere la meglio sul Bressanone per 25-24, rilanciandosi nella lotta al terzo posto. Punto preziosissimo per la Santarelli Cingoli, che grazie al 33-33 del PalaEstra sulla Ego Siena ha allungato sul Fondi, con il quadro completato dal 29-28 del Trieste al Chiarbola ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) Giornata numero 26 per laA di, che ha confermato in testa alla classifica il, capace di sconfiggere anche il Salumificio Riva Molteno, per 33-26, grazie alle 7 reti di Gian Valentino Rossetto, con la Raimond Sassari che è rimasta in corsa, dopo il 33-30 rifilato alla Sparer Eppan. Successo prezioso anche per Bolzano, che ha superato 34-31 la Teamnetwork Albatro in trasferta, mentre alla Acqua & Sapone Junior Fasano è servito un super Albin Jarlstam da 8 reti per avere la meglio sul Bressanone per 25-24, rilanciandosi nellaal terzo posto. Punto preziosissimo per la Santarelli, che grazie al 33-33 del PalaEstra sulla Ego Siena ha allungato sul Fondi, con il quadro completato dal 29-28 del Trieste al Chiarbola ...

PALLAMANO FEMMINILE / La Santarelli Cingoli pareggia a Nuoro Le ragazze di Analla chiudono la stagione strappando un punto in Sardegna, spezzando la serie negativa di 15 sconfitte di fila CINGOLI, 9 maggio 2021 – Termina con un pareggio la stagione della Santar ...

