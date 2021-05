Meloni: “Io bambina con padre in fuga, ora voglio andare al governo” (Di domenica 9 maggio 2021) “Ho tre anni e sto annegando. L’acqua si chiude sopra di me. Mio padre ci aveva lasciato in barca con una tata che non sapeva nuotare. Da allora una delle mie paure più grandi è morire affogata. Per questo ho fatto nuoto, agonismo, immersioni”. E’ quanto racconta la leader di FdI, Giorgia Meloni, parlando di uno dei suoi primi ricordi ricordi in un’intervista al ‘Corriere della Sera’. “Io sono piena di paure – continua -; per questo le impatto. Mi impongo di vincerle. Ogni volta che faccio sub mi viene un attacco di panico; e l’unico rimedio è mettere la testa sott’acqua. La sola paura che non ho impattato è quella degli scarafaggi. Li vedo e scappo”. Qual è la sua paura più grande? “Deludere. Gli altri e me stessa – aggiunge la leader di FdI -. Per questo lavoro e studio come una pazza” racconta ancora. Poi, parlando del libro dal titolo ‘Io sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 9 maggio 2021) “Ho tre anni e sto annegando. L’acqua si chiude sopra di me. Mioci aveva lasciato in barca con una tata che non sapeva nuotare. Da allora una delle mie paure più grandi è morire affogata. Per questo ho fatto nuoto, agonismo, immersioni”. E’ quanto racconta la leader di FdI, Giorgia, parlando di uno dei suoi primi ricordi ricordi in un’intervista al ‘Corriere della Sera’. “Io sono piena di paure – continua -; per questo le impatto. Mi impongo di vincerle. Ogni volta che faccio sub mi viene un attacco di panico; e l’unico rimedio è mettere la testa sott’acqua. La sola paura che non ho impattato è quella degli scarafaggi. Li vedo e scappo”. Qual è la sua paura più grande? “Deludere. Gli altri e me stessa – aggiunge la leader di FdI -. Per questo lavoro e studio come una pazza” racconta ancora. Poi, parlando del libro dal titolo ‘Io sono ...

