Masters 1000 Madrid 2021, Berrettini dopo la finale: “Mi brucia, ma sento di avere margine” (Di domenica 9 maggio 2021) Matteo Berrettini ha parlato in conferenza stampa dopo la finale del Masters 1000 di Madrid 2021, che ha visto l’azzurro perdere contro Sascha Zverev in tre set. Il romano non nasconde la delusione dopo il match: “Ho parlato un po’ con il mio team, ovviamente siamo un po’ delusi e demoralizzati. Ho giocato bene, ma non in maniera incredibile. Anche nel primo set quando ero in vantaggio non sentivo di giocare il mio miglior tennis, anche per merito del mio avversario.” Su alcuni errori nei momenti topici della partita: “Il dritto è la mia arma principale, ma è un colpo che rischio parecchio specie contro avversari come Sascha. Credo di aver giocato giusto nei momenti importanti, anche se non sempre bene perchè ho commesso degli errori.“ Inevitabili le ... Leggi su sportface (Di domenica 9 maggio 2021) Matteoha parlato in conferenza stampaladeldi, che ha visto l’azzurro perdere contro Sascha Zverev in tre set. Il romano non nasconde la delusioneil match: “Ho parlato un po’ con il mio team, ovviamente siamo un po’ delusi e demoralizzati. Ho giocato bene, ma non in maniera incredibile. Anche nel primo set quando ero in vantaggio non sentivo di giocare il mio miglior tennis, anche per merito del mio avversario.” Su alcuni errori nei momenti topici della partita: “Il dritto è la mia arma principale, ma è un colpo che rischio parecchio specie contro avversari come Sascha. Credo di aver giocato giusto nei momenti importanti, anche se non sempre bene perchè ho commesso degli errori.“ Inevitabili le ...

Advertising

Eurosport_IT : MERAVIGLIOSAMENTE MATTEO ?????? Piegato Ruud in un'ora e venti minuti (6-4 6-4) e conquista la prima, meritata, final… - Coninews : SIIIIIIIIIIIIII! ?????? Sulla terra rossa di Madrid @MattBerrettini supera in due set (6-4 6-4) Casper Ruud e conquis… - Eurosport_IT : Matteo, solo applausi per te ???? A Madrid vince Zverev in tre set (6-7 6-4 6-3) e vince il suo 4° titolo 1000 in ca… - sportface2016 : #MadridOpen Le parole di #Berrettini dopo la finale persa contro #Zverev - MARESITAS : RT @Eurosport_IT: Matteo, solo applausi per te ???? A Madrid vince Zverev in tre set (6-7 6-4 6-3) e vince il suo 4° titolo 1000 in carriera… -