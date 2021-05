LIVEBLOG Berrettini - Zverev | Masters 1000 Madrid | la finale in diretta

(Di domenica 9 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABenvenuti aldelladeldi. Il numero 1 azzurro è il secondo italiano a spingersi così avanti in questa ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVEBLOG Berrettini

Sky Sport

Benvenuti alla finale del Masters 1000 di Madrid- Zverev. Il numero 1 azzurro è il secondo italiano a spingersi così avanti in questa categoria di tornei, dopo il trionfo di Fabio Fognini ...5 - 7 6 - 3 0 - 6Come vedere Ruud-Berrettini in diretta tv e streaming. Il match valido per i quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Madrid tra Casper Ruud e Matteo Berrettini sarà trasmesso sabato 8 maggio i ...Berrettini rischia nel secondo game del primo set, ma si rivelerà l'unico in cui Ruud costringe l'italiano ai vantaggi durante un suo turno di servizio. Nel nono game, la svolta del primo set: dopo i ...