LE PAGELLE DI PALERMO-TERAMO 2-0 Rosa vincenti e convincenti

Leggi su mediagol

(Di domenica 9 maggio 2021) Di Fabrizio AnselmoIlbatte ilper 2-0 in casa grazie alle reti di Floriano e Luperini. Oltre al risultato, idimostrano una buona condizione atletica e la giusta personalità per giocarsela con tutte. Adesso occhio alle altre sfide dei playoff per capire chi sarà la prossima avversaria di mercoledì.PELAGOTTI 7Para tutte le conclusioni dalla distanza deled è sicuro nelle uscite in presa alta. Oggi una sicurezza.ACCARDI 6,5 Qualche sbavatura in fase di impostazione, sempre attento in difesa dove non viene mai superato dal marcatore diretto.LANCINI 6,5Soffre la velocità di Bombagi che più volte lo mette in difficoltà ma nel complesso riesce sempre a metterci una pezza.MARCONI 6,5Mette lo zampino sul secondo gol crossando al centro il pallone che Saraniti colpisce di testa prima della ...