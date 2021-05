Juventus | Pirlo | “Io colpevole ma no dimissioni”

Advertising

juventusfc : Coesione e concentrazione ???? Così Mister @Pirlo_official alla vigilia di #JuveMilan ?? - JuventusTV : Una giornata da vivere insieme alle #JuventusWomen! ?? - Alle 12:00 LIVE il pre-gara - Alle 12:30 LIVE… - JanAageFjortoft : Milan 3-0 win away vs Juventus!! Ciao Pirlo?? - infoitinterno : Juventus, Pirlo amaro: 'Non mi dimetto, farò il mio lavoro fino a quando mi sarà consentito' - infoitinterno : Juventus, Pirlo: 'Siamo partiti bene, ma poi ci siamo disuniti' -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Pirlo

Un colpo a sorpresa quello di Pioli , che con Diaz ha s piazzato soprattutto, sulla cui permanenza allanessuno ora scommetterebbe un centesimo, anche dentro al mondo Juve. Era così ...5 Dopo la sconfitta della suacontro il Milan, Andreaha analizzato il rendimento dei bianconeri a Sky Sport : 'Avevo un progetto diverso in mente, pensavo di avere una squadra diversa a disposizione, quindi ho ...Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il ko dei bianconeri e lo scivolamento al quinto posto in classifica. Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima ...Dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro il Milan, Pirlo è intervenuto ai microfoni di Sky Una sconfitta pesante, un tracollo in una partita importante. La Juventus perde 3-0 in casa contro il Milan, ...