Inter-Conte | atto terzo | i sogni di mercato nerazzurri

Leggi su newsmondo

(Di domenica 9 maggio 2021) L’e Antonioguardano alla prossima stagione. Dopo aver vinto lo scudetto, ipuntano a un upgrade in Europa: si cerca un top a centrocampo. Antonioha riportato lo scudetto all’dopo un’attesa di 11 anni! Il tecnico azzurro ha centrato nuovamente il tricolore dopo i tre consecutivi alla guida della Juventus e della Premier League conquistata con il Chelsea. Nei due anni in nerazzurro, tuttavia, in Europa sono giunte delusioni: dal ko nella finale contro il Siviglia alla cocente eliminazione dalla Champions League ai gironi. Ora, con lo scudetto cucito sul petto,e l’devono programmare la terza stagione insieme, mantenendo un alto livello in Italia e facendo più strada in coppa. I piani dell’di ...