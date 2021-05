Incidente al Mugello, muore motociclista impegnato nel Trofeo Amatori (Di domenica 9 maggio 2021) SCARPERIA (ITALPRESS) – Tragico Incidente all'Autodromo del Mugello durante la Coppa Italia di motociclismo. La vittima è un uomo di cinquantanove anni, Stelvio Boaretto, impegnato nel Trofeo Italiano Amatori, categoria 1000 Avanzata. Il pilota è stato coinvolto, con altri partecipanti, in un Incidente di gara nel quale ha riportato le lesioni più gravi. Soccorso e rianimato in pista dallo staff medico del Mugello, il pilota è stato trasportato al Centro Medico del circuito dove, per l'aggravarsi delle condizioni, nonostante un nuovo intervento dei medici, è deceduto. La FMI, il promotore del Trofeo, l'Autodromo del Mugello hanno, di concerto, deciso l'interruzione della manifestazione, in segno di rispetto per quanto accaduto.“In ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) SCARPERIA (ITALPRESS) – Tragicoall'Autodromo deldurante la Coppa Italia di motociclismo. La vittima è un uomo di cinquantanove anni, Stelvio Boaretto,nelItaliano, categoria 1000 Avanzata. Il pilota è stato coinvolto, con altri partecipanti, in undi gara nel quale ha riportato le lesioni più gravi. Soccorso e rianimato in pista dallo staff medico del, il pilota è stato trasportato al Centro Medico del circuito dove, per l'aggravarsi delle condizioni, nonostante un nuovo intervento dei medici, è deceduto. La FMI, il promotore del, l'Autodromo delhanno, di concerto, deciso l'interruzione della manifestazione, in segno di rispetto per quanto accaduto.“In ...

