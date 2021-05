Giornata della memoria delle vittime del terrorismo | le celebrazioni al Senato con Mattarella | Fico e Casellati

(Di domenica 9 maggio 2021) Nel giorno dell’omidicio di Aldo Moro, l’Italia celebra ladel. Nell’Aula delera presente il presidenteRepubblica, Sergio. Sono intervenuti i presidenti dei due rami del Parlamento, Maria Elisabettae Roberto. In aula – tra gli altri – sono altresì presenti i ministri Luciana Lamorgese e Marta Cartabia, il sottosegretario BenedettoVedova e il presidenteCorte Costituzionale Giancarlo Coraggio. Il capo dello Stato è andato anche a deporre una corona di fiori sotto la lapide di Moro, in via Caetani, luogo dove venne ritrovata l’automobile con il corpo del leader Dc, ...

In occasione della memoria dedicata alle vittime del terrorismo, per domenica 9 maggio Rai 3 manderà in onda alle 16:30 il film 1974 - 1979 - Le nostre ferite della regista Monica Repetto. Tra le commemorazioni della giornata di oggi, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona di fiori sotto la lapide di Aldo Moro, a via Caetani. È poi iniziata in mattinata ... In occasione della giornata per le vittime del terrorismo, il capo dello Stato Mattarella ha deposto una corona di fiori sotto la lapide di Aldo Moro.