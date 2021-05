Gal Gadot dice la sua sul caso Armie Hammer | È una questione molto complessa

Ultime Notizie dalla rete : Gal Gadot

Cinematographe.it - FilmIsNow

L'interprete di Wonder Woman al cinemaè tornata a parlare di Joss Whedon e del suo comportamento sul set di Justice League con l'outlet israeliano N12 (via CBR), ribadendo ciò che aveva già detto in precedenza. " Ha minacciato ...... Denzel Washington ha negoziato per ottenere ciò che sarebbe stato lecito aspettarsi da un'uscita tradizionale per Fino all'ultimo indizio , e lo stesso hanno fatto Patty Jenkins eper ...Gal Gadot conferma quello che aveva rivelato su Joss Whedon in precedenza, rivelando che ha minacciato di rovinarle la carriera sul set di Justice League.Da giovedì 13 maggio con biglietti online e posti ridotti: in proiezione Nomadland, Minari, l'ultimo di Woody Allen e Tom & Jerry ...