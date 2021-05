F1, Lando Norris: “Una gara complicata, me la sono rovinata con le qualifiche di ieri”. (Di domenica 9 maggio 2021) Solitamente Lando Norris, oltre ad essere un pilota di talento, è un personaggio che ama sempre ridere e scherzare. Oggi, invece, il suo viso è tutt’altro che raggiante al termine del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Dopo una qualifica nella quale non aveva brillato, e nella quale si era piazzato alle spalle del compagno di scuderia Daniel Ricciardo, oggi non ha invertito il suo trend generale, tagliando il traguardo in ottava posizione, contro la sesta del suo vicino di box. Al termine della gara del Montmelò il giovane britannico ha analizzato il suo weekend ai microfoni di F1.com: “Sicuramente un pomeriggio duro per me. A livello di squadra possiamo essere soddisfatti, ma c’è comunque da dire che la mia gara l’ho rovinata già ieri con una ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) Solitamente, oltre ad essere un pilota di talento, è un personaggio che ama sempre ridere e scherzare. Oggi, invece, il suo viso è tutt’altro che raggiante al termine del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Dopo una qualifica nella quale non aveva brillato, e nella quale si era piazzato alle spalle del compagno di scuderia Daniel Ricciardo, oggi non ha invertito il suo trend generale, tagliando il traguardo in ottava posizione, contro la sesta del suo vicino di box. Al termine delladel Montmelò il giovane britannico ha analizzato il suo weekend ai microfoni di F1.com: “Sicuramente un pomeriggio duro per me. A livello di squadra possiamo essere soddisfatti, ma c’è comunque da dire che la mial’hogiàcon una ...

