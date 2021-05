Esiste “pelle” di neutroni nei nuclei di piombo (Di domenica 9 maggio 2021) A dispetto di come siamo soliti raffigurarci il mondo atomico, la struttura interna di nuclei pesanti in cui il numero di neutroni eccede quello dei protoni, come ad esempio il piombo, ci apparirebbe costituita da un agglomerato interno di protoni e neutroni circondato da un "guscio" uniforme composto dai neutroni in eccesso. L'Esistenza di questa "pelle" di neutroni è stata recentemente confermata grazie a una misura effettuata dai ricercatori della collaborazione PREX-II, esperimento ospitato al Jefferson Lab, centro di ricerca statunitense dedicato alla fisica delle particelle con sede a Newport News, in Virginia, che vede tra i suoi membri l'INFN.Lo studio ha inoltre dimostrato come, nei nuclei di piombo 208, il ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 9 maggio 2021) A dispetto di come siamo soliti raffigurarci il mondo atomico, la struttura interna dipesanti in cui il numero dieccede quello dei protoni, come ad esempio il, ci apparirebbe costituita da un agglomerato interno di protoni ecircondato da un "guscio" uniforme composto daiin eccesso. L'nza di questa "" diè stata recentemente confermata grazie a una misura effettuata dai ricercatori della collaborazione PREX-II, esperimento ospitato al Jefferson Lab, centro di ricerca statunitense dedicato alla fisica delle particelle con sede a Newport News, in Virginia, che vede tra i suoi membri l'INFN.Lo studio ha inoltre dimostrato come, neidi208, il ...

