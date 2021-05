Covid, rientrata a Firenze la famiglia bloccata in India (Di domenica 9 maggio 2021) E’ rientrata in Italia la famiglia fiorentina di Campi Bisenzio che era rimasta bloccata in India a causa del Covid. La missione per riportare con un volo sanitario Simonetta F., il marito Enzo e la piccola M. si è conclusa ieri notte, quando l’aereo è atterrato, alle 22:15, all’aeroporto di Pisa. La famiglia era partita per l’India per adottare una bambina e poi era rimasta bloccata dal Covid. Le condizioni della donna, positiva al Covid dal 28 aprile scorso, nei giorni scorsi si erano aggravate: aveva avuto problemi di saturazione e bisogno dell’ossigeno; è stata trasferita con un’ambulanza di biocontenimento della Misericordia di Lucca all’ospedale fiorentino di Careggi, dove si trova ricoverata nel reparto di ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 9 maggio 2021) E’in Italia lafiorentina di Campi Bisenzio che era rimastaina causa del. La missione per riportare con un volo sanitario Simonetta F., il marito Enzo e la piccola M. si è conclusa ieri notte, quando l’aereo è atterrato, alle 22:15, all’aeroporto di Pisa. Laera partita per l’per adottare una bambina e poi era rimastadal. Le condizioni della donna, positiva aldal 28 aprile scorso, nei giorni scorsi si erano aggravate: aveva avuto problemi di saturazione e bisogno dell’ossigeno; è stata trasferita con un’ambulanza di biocontenimento della Misericordia di Lucca all’ospedale fiorentino di Careggi, dove si trova ricoverata nel reparto di ...

Covid, rientrata a Firenze la famiglia bloccata in India Adnkronos Rientrata in Italia la coppia bloccata in India dal Covid: “Ora inizia una nuova vita” Volati a Nuova Delhi per adottare una bimba, Enzo Galli e Simonetta Filippini avevano contratto il virus e non riuscivano a lasciare il paese. La mobilitazione e le donazioni della rete ...

