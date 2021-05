Chivasso, la barista negazionista insiste e improvvisa un comizio davanti a 200 persone: “La vita prima di tutto” e invoca la Costituzione (Di domenica 9 maggio 2021) Più di 200 le persone che si sono radunate davanti al bar “Torteria” di Chivasso, nel Torinese. La titolare, Rosanna Spatari, era divenuta celebre nei mesi scorsi per la sua gestione negazionista: nessuna mascherina, niente distanziamento, né gel igienizzante. Sabato pomeriggio, di fronte alla folla che manca di rispettare tutte le norme anti Covid, Rosanna ha parlato della Costituzione: “Studiatela, dice che possiamo fare quello che vogliamo”. Non solo: “Le lauree vi indottrinano, non servono a niente” e, ancora, “La vita prima di tutto”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) Più di 200 leche si sono radunateal bar “Torteria” di, nel Torinese. La titolare, Rosanna Spatari, era divenuta celebre nei mesi scorsi per la sua gestione: nessuna mascherina, niente distanziamento, né gel igienizzante. Sabato pomeriggio, di fronte alla folla che manca di rispettare tutte le norme anti Covid, Rosanna ha parlato della: “Studiatela, dice che possiamo fare quello che vogliamo”. Non solo: “Le lauree vi indottrinano, non servono a niente” e, ancora, “Ladi”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

