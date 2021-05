Che tempo che fa streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, 9 maggio (Di domenica 9 maggio 2021) CHE tempo CHE FA streaming TV – Questa sera, domenica 9 maggio 2021, alle ore 20 su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Che tempo che fa. Dopo essere andato in onda per anni su Rai 1 in prima serata (dal 2017 al 2019), è passato a Rai 2 l’anno scorso ma la stagione 2020/2021 l’ha portato invece in casa Rai 3. Il programma, arrivando sul terzo canale di Viale Mazzini, ha rimodulato un po’ la sua forma e la suddivisione in tre parti sarà leggermente differente. La prima, Che tempo Che Fa – Anteprima, va in onda alle ore 20 e dedicherà spazio all’attualità e all’informazione culturale. La seconda parte, quella più corposa, parte alle ore 20,35 e riguarderà ospiti italiani ed internazionali di tantissime aree differenti. La terza ed ultima parte invece va in onda dalle 23, Che ... Leggi su tpi (Di domenica 9 maggio 2021) CHECHE FATV – Questa sera, domenica 92021, alle ore 20 su Rai 3 va in onda una nuovadi Cheche fa. Dopo essere andato in onda per anni su Rai 1 in prima serata (dal 2017 al 2019), è passato a Rai 2 l’anno scorso ma la stagione 2020/2021 l’ha portato invece in casa Rai 3. Il programma, arrivando sul terzo canale di Viale Mazzini, ha rimodulato un po’ la sua forma e la suddivisione in tre parti sarà leggermente differente. La prima, CheChe Fa – Anteprima, va in onda alle ore 20 e dedicherà spazio all’attualità e all’informazione culturale. La seconda parte, quella più corposa, parte alle ore 20,35 e riguarderà ospiti italiani ed internazionali di tantissime aree differenti. La terza ed ultima parte invece va in onda dalle 23, Che ...

