Amici | Deddy e Alessandro in finale

La semifinale di Amici ha decretato, a sorpresa, i nomi di cinque finalisti, e non quattro come era stato ipotizzato in un primo momento. Dopo Aka7even, Sangiovanni e Giulia, infatti, per la finale del 15 maggio c'è stato posto anche per Deddy e per Alessandro, che si giocheranno la vittoria il prossimo 15 maggio. La semifinale di Amici ha concesso a cinque degli allievi rimasti in gara di Articolo completo: dal blog SoloDonna

Valex63 : @AmiciUfficiale Come sempre tutto era gia stabilito,#Sangiovanni in finale ovvio vincerà lui mentre il povero… - matuttoappost : RT @2Zorzina: Deddy in finale, serena a casa. Per me amici finisce qua. Vi dovete solo vergognare. Questo programma non merita di andare in… - Iosperiamoche1 : Serena e Tancredi erano i due più grandi talenti dell'edizione e aver preferito Deddy a loro con tutto il rispetto… - VanessaSantoni : RT @zazoomblog: Amici 20 ottava puntata: Aka7even Giulia Stabile Sangiovanni Deddy e Alessandro Cavallo sono i finalisti - #Amici #ottava… - infoitcultura : Amici 2021, in finale Deddy e Alessandro Cavallo -