A Taranto si spaccia in centro Sequestrato mezzo kg di eroina

(Di domenica 9 maggio 2021) Il traffico di stupefacente si conferma il settore nel quale è più attiva la criminalità tarantina. Consistenti quantitativi di droga, della più varia natura (cocaina edin testa) vengono quotidianamente smerciate in ogni quartiere del capoluogo.Il continuo e sistematico controllo del territorio da parte dei Falchi, soprattutto nelle vie centrali delcittà, abitualmente zona di spaccio e frequentata da tossicodipendenti, ha prodotto l’ennesimo risultato. I poliziotti, percorrendo in moto, Via Dante, nel tratto tra via Minniti e Via Leonida, hanno riconosciuto un pregiudicato tarantino di 34 anni già conosciuto per passati precedenti in materia di droga che, dopo aver intravisto i Falchi, ha visibilmente aumentato il passo, dando la chiara impressione di voler eludere un eventuale controllo. Atteggiamento sospetto che non è passato ...