Viaggi e quarantena, dal 15 maggio stop in Ue, Regno Unito e Israele. Più voli Covid-free con gli Usa (Di sabato 8 maggio 2021) stop alla quarantena per chi si muove tra Paesi Ue o chi arriva da Paesi pressoché immunizzati come Regno Unito e Israele, più voli Covid-free tra Italia e Stati Uniti e collegamenti... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 8 maggio 2021)allaper chi si muove tra Paesi Ue o chi arriva da Paesi pressoché immunizzati come, piùtra Italia e Stati Uniti e collegamenti...

Advertising

ilmessaggeroit : Viaggi e quarantena, dal 15 maggio stop in Ue, Regno Unito e Israele. Più voli Covid-free con gli Usa - MilenaLazzaroni : RT @ItaliaaTavola: #Viaggi turistici senza #quarantena? Il sì dell’#Inghilterra a 12 Paesi - ItaliaaTavola : #Viaggi turistici senza #quarantena? Il sì dell’#Inghilterra a 12 Paesi - LauraQuaggia : RT @Altroconsumo: Da metà maggio in vigore in tutta Italia i pass che permettono ai turisti stranieri di viaggiare in Italia e da un paese… - TriscarMariella : RT @aeroporto_cafe: I viaggi da e per l'estero sono disciplinati dal DPCM del 14 Gennaio 2021 e dai suoi successivi allegati, che prevedono… -