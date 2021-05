Vaccini in Toscana, dosi ai cinquantenni: le due possibili strategie per far partire le prenotazioni (Di sabato 8 maggio 2021) C'è una data per il via a questa fascia di età, ma è ancora da decidere attraverso quale piano visto che al momento le scorte non ci sarebbero. Le ipotesi a cui sta lavorando la Regione Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 8 maggio 2021) C'è una data per il via a questa fascia di età, ma è ancora da decidere attraverso quale piano visto che al momento le scorte non ci sarebbero. Le ipotesi a cui sta lavorando la Regione

Advertising

bizcommunityit : Vaccini covid Toscana, il nodo dei cinquantenni. La partenza è in ritardo - parklaus : Io,che sono ignorante come una capra,avevo segnalato che gli ideatori del software per le prenotazioni avevano fatt… - iltirreno : ?? Vaccini in Toscana. C'è una data per il via agli over 50: due le ipotesi in campo per far partire le prenotazioni… - luciascarpelli : RT @qn_lanazione: La #Toscana in ritardo sulle vaccinazioni #Covid ai cinquantenni - qn_lanazione : La #Toscana in ritardo sulle vaccinazioni #Covid ai cinquantenni -