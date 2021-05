Vaccini | De Luca annuncia | “Capri è Covid Free” E lancia l’allarme sulle dosi alla Mostra d’Oltremare

Leggi su ildenaro

(Di sabato 8 maggio 2021) Il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De, a(Napoli), hato il completamento della vaccinazione dei residenti dell’isola. “è immunizzata – ha detto Deai giornalisti, prima di un incontro pubblico in ‘piazzetta’ con j sindaci dell’isola – è essenziale per la stagione turistica, perché gli operatori selettore debbono programmare la stagione entro maggio. Ora toccherà a Ischia, a Sorrento, e arriveremo fino al Cilento”. Detto questo, il governatore hatosugli invii dida Roma: “Se non arriveranno ilunedì saremo costretti a chiudere il centro vaccinale della Asl Na 1...