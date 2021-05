TSO allo studente di Fano | medici requisiscono cellulare | infermiera chiude la chiamata mentre parla con l’avvocato…

Leggi su cityroma

(Di domenica 9 maggio 2021) Posted on 08May News L’avvocato Lillo Massimiliano Musso hato con il ragazzo che sta bene, è lucido e consapevole e che non appare per nulla meritevole di TSO psichiatrico. Navigazione articoli Post navigation A Bagno a Ripoli l’Hub vaccinale è alla Casa del Popolo Crisi RSA, De Palma (Nursing Up): «Dopo la Lombardia anche la Toscana a rischio tracollo». Leave a Reply Your email address will not be published. Required fields are marked * Comment Name * Email * Website Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. L'articolo proviene da City Roma News.