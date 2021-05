Tina Cipollari, Gemma scrive una lunga lettera che farà infuriare l’opinionista (Di sabato 8 maggio 2021) Il mese scorso Tina Cipollari ha rilasciato un’intervista in cui ha duramente attaccato Gemma Galgani. l’opinionista ha definito la dama ‘una donna senza dignità’. Per questo motivo Gems ha deciso di scrivere una lettera alla sua nemica e l’ha affidata alle pagine di Nuovo Tv. “Cara Tina. Tutta l’intervista che hai rilasciato mi è sembrata una critica nei miei confronti. Senza dubbio, la cosa che mi ha fatto più male è stato il tuo definirmi una nullità. Penso che si tratti di una grande offesa perché se sono al mondo ed esisto vuol già dire che non sono una nullità. Il concetto grave che passa nell’usare questo termine è che un essere umano abbia valore solo in funzione di quello che ha o di quello che fa. Tu conosci una minima parte della mia vita di adesso, non ... Leggi su biccy (Di sabato 8 maggio 2021) Il mese scorsoha rilasciato un’intervista in cui ha duramente attaccatoGalgani.ha definito la dama ‘una donna senza dignità’. Per questo motivo Gems ha deciso dire unaalla sua nemica e l’ha affidata alle pagine di Nuovo Tv. “Cara. Tutta l’intervista che hai rilasciato mi è sembrata una critica nei miei confronti. Senza dubbio, la cosa che mi ha fatto più male è stato il tuo definirmi una nullità. Penso che si tratti di una grande offesa perché se sono al mondo ed esisto vuol già dire che non sono una nullità. Il concetto grave che passa nell’usare questo termine è che un essere umano abbia valore solo in funzione di quello che ha o di quello che fa. Tu conosci una minima parte della mia vita di adesso, non ...

Advertising

infoitcultura : Uomini e Donne, Gemma Galgani a cuore aperto a Tina Cipollari: 'Invidia latente' - GiorgiaMidili1 : RT @labbradiveleno: il modo in cui c'è un reaction video di tina cipollari per qualsiasi situazione, io amo quella donna - labbradiveleno : il modo in cui c'è un reaction video di tina cipollari per qualsiasi situazione, io amo quella donna - IsaeChia : #UominieDonne, Gemma Galgani scrive una lettera a Tina Cipollari: “Rassegnati, non riuscirai mai a…” - archiliutprando : @RebeldeJaja Mi sono trasferito nel 2015 e casualmente non ho mai avuto modo di collegare la TV al cavo dell'antenn… -