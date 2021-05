Tempesta d' amore | anticipazioni tedesche | Christoph metterà in pericolo Selina

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 8 maggio 2021) Fin dal suo primo ingresso al Fürstenhof,si è resa conto di trovarsi al centro di una guerra senza esclusione di colpi tra l'amica Ariane eSaalfeld, nemico giurato della donna. La Von Thalheim, infatti, in questi mesi si è ritrovata non solo a fare da ago della bilancia tra i due, ma anche a cercare di placare la loro contrapposizione, ma con scarsissimi risultati. Fedele all'amica Ariane, che la sta aiutando in un grave momento di crisi finanziaria,si sente però anche molto attratta dacon il quale sta nascendo un rapporto speciale nonostante le mille incomprensioni e le difficoltà. Quello che la donna ignora, però, è che presto, come raccontano le, la guerra tra Ariane esi ripercuoterà su di ...